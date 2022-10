Les étudiants épanouis contribueront favorablement au développement stable de l’université.

Hanoï (VNA) - L'Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH) est un environnement ouvert, innovant et valorisant où les étudiants peuvent à la fois se concentrer sur leurs études et profiter de leur vie personnelle.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a dit que les jeunes devaient incarner “les futurs investisseurs, le potentiel, les ressources et la force motrice du pays”. En accord avec ses propos, l’USTH affirme toujours que son capital humain est son bien le plus précieux et que la jeunesse est sa force et son énergie.

“Consciente que l’investissement dans le personnel est un bénéfice à long terme, notre université met tout en œuvre pour soutenir les étudiants sur la voie de la réussite dans leurs études et leurs vies”, souligne Pham Thi Thanh Nga, cheffe du Département des affaires étudiantes.

Et d’ajouter qu’en tant qu’environnement centré sur les étudiants, elle leur fournit des services de soutien, de leur premier jour à l’université jusqu’à l’obtention de leur diplôme. L’école applique la méthode centrée sur l’apprenant et aide les étudiants à développer leur indépendance, leur créativité et leur capacité à travailler, en équipe ou de manière indépendante.

Renforcer les activités extrascolaires

L’USTH crée un environnement visant à renforcer l’esprit communautaire dont les étudiants et les alumni seront fiers. Elle attache également une grande importance à la vie extra-académique de ses étudiants. “Nous encourageons toujours les étudiants à participer à des activités culturelles, sportives, artistiques sous différentes formes, notamment les clubs”.

“L’USTH m’a permis de forger de nombreuses relations précieuses, notamment au cours des activités sportives. Celles-ci sont mises en place afin que les gens puissent échanger, se rencontrer et s’entraider dans le travail et dans la vie. L’université m’a apporté beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais”, partage Luong Mai Huy, étudiant en 3e année du Département de science des matériaux avancés et nanotechnologie.

L’université dispose de neuf clubs : le Complement Learning Support Club (soutenir l’apprentissage), l’USTH Eco club, l’USTH Volunteer - The Youth Ranger, le Book and Action Club BnA, le M&M Music Club, le Sane Psychology Club, l’UCC (club de programmation), le Club de football et le Club de basket-ball. Ces clubs ont de nombreuses activités durant toute l’année scolaire. Des activités qui s’inscrivent toujours dans le respect des responsabilités communautaires et sociales. Par exemple, l’Eco Club organise régulièrement l’événement Green Fair pour récupérer de vieilles piles. L’USTH Volunteer - The Youth Ranger organise des activités de bénévolat pour aider les enfants en situation difficile à Hanoï ou l’UCC Club participe au projet “Lutte contre la fraude avec Hiêu PC” sur le cyberespace...

En s’inscrivant au club Learning Support, les étudiants pourront participer à des sessions de formation en compétences générales organisées par les membres du club eux-mêmes tels que des aides pédagogiques, des cours d’été, une formation aux compétences d’apprentissage ou des programmes de tutorat pour les étudiants ayant des difficultés d’apprentissage.

Garantir l’adaptation et la réussite des diplômés

Selon Mme Nga, l’USTH fournit des connaissances approfondies aux étudiants. Cependant, sont-elles suffisantes pour les aider à surmonter les défis d’un monde en mutation ? C’est la raison pour laquelle l’université se concentre sur l’apport de compétences générales telles que la présentation, l’élaboration de plans, la rédaction de rapports en anglais etc… Ceci devrait favoriser l’insertion professionnelle des étudiants une fois diplômés.

L’établissement est un symbole de la coopération éducative franco-vietnamienne. L’anglais y est la langue officielle d’enseignement, un environnement plurilingue et multiculturel.

De plus, l’université reçoit régulièrement de nombreux intervenants et étudiants internationaux dans le cadre de programmes d’échanges et de stages, tels que le programme d’échange de double diplôme (co-diplôme) Erasmus , le programme d’échange de crédits dans le cadre d’un accord de coopération ou les programmes de recherche pratique. Ainsi, les étudiants ont la possibilité d’accéder à un environnement international pour améliorer leur maîtrise des langues étrangères et leur adaptabilité pour leurs stages, leurs recherches et leurs futurs emplois.

“Pour mon échange à l’USTH, j’attends de découvrir une nouvelle culture, de faire de nouvelles rencontres et de voir un système éducatif différent de celui auquel je suis habitué. J’attends aussi avec impatience ma découverte du pays qui possède des trésors culturels que je souhaite visiter”, confie César Mouquet, étudiant du programme ingénierie & numérique d’une école d’ingénieurs française, participant au programme d’échange avec l’USTH.

Pour sa part, Isaure Stiffel, inscrite au Bachelor Information communication and technology de l’école d’ingénieur française EPF et participant au programme d’échange avec l’USTH, considère que “le Vietnam est un pays auquel on s’adapte vite. On se sent vite chez soi et on est très bien accueilli. On a juste envie de découvrir encore plus le pays ainsi que ses habitants. Il y a beaucoup d’étudiants en classe, ils sont très accueillants, on échange en anglais et ils m’aident beaucoup à m’intégrer”.

Œuvrer au développement de la société

“Notre école a créé l’Association des anciens étudiants de l’USTH (USTH Alumni) dans le but de rassembler et de connecter des générations d’anciens élèves et d’étudiants formés à l’école afin de promouvoir la solidarité, le partage, la coopération et l’entraide”, informe Mme Nga.

La mission première de l’USTH n’est pas uniquement d’accorder un diplôme mais surtout de donner des compétences aux étudiants qui les conduiront sur le marché de travail, de leur fournir les clés de la réussite, non seulement professionnelle, mais également sociale.

“L’insertion rapide sur le marché de l’emploi étant l’un des principaux objectifs de l’université. Elle élabore des politiques visant à doter les étudiants d’une orientation professionnelle, de formations en compétences générales, d’activités de coaching et de mentorat afin qu’ils puissent répondre aux attentes des futurs employeurs”, souligne la cheffe du Département des affaires étudiantes. “Les activités annuelles de team building offriront également la possibilité de construire une communauté d’étudiants unie et de développer des soft skills”, ajoute-t-elle.

Nguyên Tiên Hoàng, un ancien étudiant de la classe 9 du CHEM (chimie) confie avec reconnaissance qu’“à l’USTH, je n’étais pas un excellent élève, mais l’école m’a appris une façon de penser et m’a donné beaucoup de compétences précieuses dès le moment où je me suis assis la première fois en salle. Des compétences comme l’auto-apprentissage, la recherche préliminaire jusqu’à la rédaction du rapport final. La formation à l’école, assemblant des petits éléments apparemment différents, devient une compétence globale qui nous aide à nous frayer un chemin dans le monde du travail ”. -CVN/VNA