Photo: People's Daily



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une cinquantaine d’entreprises japonaises et environ 1.000 entreprises vietnamiennes ont participé au programme « Good Goods Japan 2018 » organisé mardi 4 décembre à Ho Chi Minh-Ville, sous les auspices de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).

Les entreprises japonaises y présentent des produits pour bébés et enfants, ustensiles de cuisine, produits cosmétiques, matériels de bureau… Ce programme permet aux entreprises japonaises de se connecter avec des entreprises et distributeurs vietnamiens et de présenter leurs produits aux consommateurs vietnamiens.

Ces dernières années, le marché des biens de consommation japonais au Vietnam s'est fortement développé. Les consommateurs vietnamiens préfèrent des produits en provenance du Japon en raison de leur bonne qualité, leur sûreté et leurs nombreuses fonctions pratiques.

Selon Takimoto Koji, représentant de la JETRO, le Vietnam compte de nombreux agents et distributeurs de produits originaires du Japon, mais certaines unités ne distinguent pas encore les produits du Japon et ne comprennent pas bien l'utilisation de ces produits.

Good Goods Japan 2018 permet aux entreprises vietnamiennes et japonaises de rechercher de nouveaux partenaires, de se renseigner sur le processus de production, l’origine des produits et leur manuel d'utilisation et de maintenance, a-t-il souligné.

Toujours selon lui, les entreprises japonaises ont des avantages concurrentiels en termes de qualité mais elles sont également confrontées à des défis en raison des prix élevés des produits

Pour réduire les coûts de production, les entreprises japonaises ont tendance à transférer leurs chaînes de production au Vietnam. Elles souhaitent que le gouvernement vietnamien lance des politiques les favorisant en matière fiscale, d'emploi ...-VNA