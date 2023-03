Le projet Tisco2. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) – Avec l’autorisation du Premier ministre, le président de la Commission de gestion du capital de l'État dans les entreprises (CMSC), Nguyen Hoang Anh, aura le 18 mars à Pékin une séance de travail avec les dirigeants de la China Metallurgical Group Corporation (MCC).



La séance de travail permettra de négocier certains points liés à la 2e phase du projet d'expansion de l’usine sidérurgique de Thai Nguyen (Tisco2) qui intéresse les deux parties.



La visite de travail en Chine de la délégation de la CMSC et des dirigeants de plusieurs groupes économiques vietnamiens a commencé le 13 mars et se poursuit jusqu’au 19 mars.



Durant son séjour, la délégation de la CMSC a travaillé avec des représentants de la Commission chinoise d'administration et de supervision des actifs publics (SASAC), de la SASAC du Guangdong et de plusieurs entreprises publiques chinoises.



Toujours à Guangzhou, province du Guangdong, une conférence sur l'échange d'informations et la coopération entre la CMSC et la SASAC du Guangdong a eu lieu le 14 mars.-VNA