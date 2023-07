Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) a abaissé ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam de 6% à 5,2% pour 2023 et prévu que le Vietnam continuera à réduire les taux d’intérêt réglementaires au troisième trimestre de cette année pour stimuler son économie.

Photo d'illustration: VNA

Dans son dernier rapport sur la croissance économique du Vietnam au deuxième trimestre de 2023, elle a déclaré que la faiblesse des activités d’exportation avec ses impacts possibles sur la demande intérieure, l’arrêt des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) en juin et une éventuelle nouvelle baisse des taux en 2024, ainsi que la confiance dans la stabilité du taux de change malgré les précédentes baisses des taux d’intérêt alimentent la perspective d’une prochaine baisse des taux du Vietnam cette année.En conséquence, UOB prévoit une nouvelle réduction de 100 points de base des taux d’intérêt au troisième trimestre 2023 à 3,5% pour le taux de refinancement avant que la Banque d’État du Vietnam (BEV) ne s’arrête pour évaluer les impacts.Sur la base des statistiques de l’Office général des statistiques (OGS), les experts de la banque ont déclaré que le taux de croissance du PIB réel du Vietnam au deuxième trimestre de 2023 était passé à 4,14% par rapport à la même période de l’année dernière, contre 3,28% au premier trimestre de 2023, taux supérieur à la prévision générale de 3,8% mais inférieur au taux attendu de 5,9%.Ces résultats modestes sont attribuables à la baisse de l’activité manufacturière et de la demande extérieure. Dans l’ensemble, au premier semestre de 2023, l’économie vietnamienne a cru de 3,72% en glissement annuel, bien en deçà du rythme de 6,46% du premier semestre de 2022 ainsi que de l’objectif officiel de croissance de 6,5%.En ce qui concerne l’inflation, l’indice des prix à la consommation du Vietnam a fortement chuté à 2,4% au deuxième trimestre de 2023 contre 4,18% au premier trimestre, un niveau inférieur à l’objectif de 4,5% du gouvernement.L’inflation sous-jacente hors prix de l’alimentation, de l’énergie et des autres services publics est tombée à 4,48% au deuxième trimestre contre 5,01% au premier trimestre de 2023, créant une opportunité pour la BEV d’assouplir davantage sa politique monétaire au premier semestre de l’année.Selon UOB, avec un taux de croissance au cours des six premiers mois de 2023 bien inférieur à l’objectif de croissance officiel pour l’année, il sera difficile d’atteindre 6% de croissance que la banque avait prévu. En conséquence, le Global Market and Economic Research d’UOB a révisé ses prévisions de croissance du PIB vietnamien en 2023 à 5,2%, par rapport à la précédente prévision de 6%. – VNA