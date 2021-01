Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La future ville de Thu Duc, à l’est de Hô Chi Minh-Ville, fera converger de nombreux facteurs pour se développer rapidement dans l’avenir. Par sa position importante, elle devrait devenir le nœud de transport de toute la région Sud-Est.

Le grand réseau de transport à l’est de Hô Chi Minh-Ville comprend l’avenue Mai Chi Tho et l’autoroute Hanoi. Photo : CTV/CVN

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a fait de grands progrès dans le développement du commerce, des services, des technologies et des infrastructures urbaines. Dans le secteur à l’est, les infrastructures de transport urbain ont connu des changements positifs avec la construction d’une série d’ouvrages de communication stratégiques qui faciliteront la connexion de la future ville de Thu Duc avec les provinces voisines de Binh Duong et Dông Nai.Selon Nguyên Thanh Nha, directeur du Service municipal de la planification et de l’architecture, avec la fusion des arrondissements 2, 9 et celui de Thu Duc pour former la future ville, celle-ci sera dotée d’un réseau de communication développé et favorable à la coopération et au développement économique avec les provinces voisines.Il s’agit de la ligne du métro N°1 Bên Thành - Suôi Tiên, qui devrait être mis en service cette année, du périphérique N°3 (My Phuoc - Tân Van - Nhon Trach), de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây, des Nationales 1A, 1K et de l’autoroute Hanoï.Mi-2020, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé le projet de développement des infrastructures de transport pour la période 2020-2030, d’un montant d’investissement de 952.000 milliards de dôngs.Trân Quang Lâm, directeur du Service municipal des communications et des transports, fait savoir que le projet a pour objectif de développer un réseau de communication lié à la géographie régionale pour assurer un trafic pratique entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces voisines.Actuellement, les provinces de Binh Duong et Dông Nai planifient et mettent en œuvre des projets de communication qui les relient à Hô Chi Minh-Ville. Concrètement, début 2020, le Comité populaire de Binh Duong a approuvé un projet de modernisation et d’élargissement de la Nationale 13 reliant l’arrondissement de Thu Duc (Hô Chi Minh-Ville) au centre-ville de Thu Dâu Môt (Binh Duong). Ce projet devrait être achevé d’ici 2023 avec un capital d’investissement total estimé à1.400 milliards de dôngs.Promouvoir les avantages des portsUn des projets d’infrastructures de transport importants à Binh Duong est la ligne de bus rapide (BRT) longue de 30,8 km. D’un montant d’investissement de 1.827 milliards de dôngs, elle reliera la nouvelle ville de Binh Duong à la station de Suôi Tiên de la ligne de métro N°1 (Hô Chi Minh-Ville), créant une connexion entre la mégalopole du Sud, Dông Nai et Binh Duong.Tandis que dans les districts de Nhon Trach et Long Thành, la province de Dông Nai est en train de construire la route 319 reliant le port de Phuoc An à l’autoroute Bên Luc - Long Thành, à l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây et au port de Cai Mep (Bà Ria-Vung Tàu).À côté du réseau routier, la future ville de Thu Duc disposera également d’un système de transport fluvial bien développé avec les rivières Saigon et Dông Nai. C’est indubitablement un secteur propice au développement de la logistique de distribution.Cat Lai, le plus grand port maritime du Vietnam, situé dans la future ville de Thu Duc, est une base importante pour le développement socio-économique de la mégapole du Sud. En outre, cette dernière compte cinq dépôts de conteneurs intérieurs (ICD) dans le quartier de Truong Tho.D’après le Service municipal de l’industrie et du commerce, le complexe de dépôts de conteneurs intérieurs de Truong Tho, situé à la porte de l’est de la ville, sera un maillon particulièrement important dans le réseau d’infrastructures de transbordement de marchandises dans la Région économique clé du Sud et jouera un rôle important pour les ports maritimes de Hô Chi Minh-Ville et de la province de Bà Ria-Vung Tàu.Développer l’économie du savoir et l’industrie