Les athlètes participent à plus grande compétition de triathlon nationale, Ironman 70.3 Vietnam 2022 . Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La Vietnamienne Hanh Nguyen a remporté un premier prix lors de la plus grande compétition de triathlon nationale, Ironman 70.3 Vietnam 2022 qui vient d'avoir lieu le 8 mai dans la ville du Centre de Da Nang.

Elle a réalisé son épreuve pendant 5 heures 9 minutes et 25 secondes, suivie par la Thaïlandaise Pannapat Krarunpetch avec 5 heures 12 minutes et 41 secondes et une Polonaise Agnieszka Najnigier Pierzynowska avec 5 heures 24 minutes 17 secondes.

L'épreuve de natation. Photo: VNA



Chez les hommes, le premier prix est revenu à un Australien Michael Cassinides, avec une performance de 4 heures 16 minutes et 15 secondes.

Plus de 2.500 triathlètes ont participé à une course à pied sur 21 km, une épreuve de natation sur 1,9 km et une course à vélo sur 90 km.

Une athlète du Vietnam en tête de l'épreuve de course à pied. Photo: VNA



En marge de ces compétitions, du 5 au 8 mai, il y en avait eu d'autres pour les amateurs, à savoir un triathlon de courtes distances (750 m de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied) et un biathlon natation-course à pieds pour les enfants de 5 à 14 ans. -VNA