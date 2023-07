Jakarta (VNA) - La liste des 12 finalistes du neuvième Prix scientifique Underwriters Laboratories-ASEAN-US pour les femmes 2023 a été annoncée le 10 juillet.

Parmi les scientifiques de moins de 45 ans (scientifiques en milieu de carrière), la Dr Nguyen Thi Yen Lien, une Vietnamienne, a été qualifiée pour la finale avec Dr Juliana Haji Zaini (Brunei), Dr Noor Titan Putri (Indonésie), Dr Nofri Yenita Dahlan (Malaisie), Dr Charlle L. Sy (Philippines) et Dr Lili Zhang (Singapour).

Le concours est co-organisé par le Comité de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (ASEAN COSTI), le gouvernement américain via l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et les Instituts de recherche de l'Underwriters Laboratories.

Le concours 2023 pour thème "Électrification" met en lumière les femmes scientifiques de l'ASEAN qui travaillent à lutter contre le changement climatique grâce à la recherche sur les technologies d'énergie propre, telles que le stockage de l'énergie renouvelable, les réseaux intelligents, les véhicules électriques et les produits et pratiques écoénergétiques.

Les candidats travaillant dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) concourent dans deux catégories : les scientifiques en milieu de carrière et les scientifiques chevronnés.

Les Instituts de recherche de l'Underwriters Laboratories, une organisation américaine à but non lucratif dédiée à la découverte et à l'application des connaissances scientifiques, attribueront 12.500 dollars aux gagnants de chaque catégorie et 5.000 dollars aux finalistes. Les candidats doivent être citoyens de l'ASEAN et titulaires d'un doctorat. La liste des gagnants sera annoncée en octobre.

Lancé pour la première fois en 2014, le Prix scientifique pour les femmes vise à honorer de nouvelles femmes scientifiques prometteuses pour leurs réalisations académiques et professionnelles. - VNA