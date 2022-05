Thanh Hoa, 17 mai (VNA) - Des représentants de l'Union européenne (UE) et des partenaires au Vietnam ont effectué le 17 mai une visite d'information dans la province centrale de Thanh Hoa pour en savoir plus sur le travail de l'Union des femmes du Vietnam (UFV) et besoins des femmes locales.

La délégation de l'UE visite une exposition de 30 produits exceptionnels fabriqués par des coopératives appartenant à des femmes. Photo : VNA

Ils ont visité deux modèles de subsistance prééminents gérés par des femmes dans le district de Hoang Hoa et une exposition de 30 produits exceptionnels fabriqués par des coopératives appartenant à des femmes.



Lors d'une séance de travail avec des responsables de l’UFV plus tard dans la journée, l'ambassadrice bulgare Marinela Petkova a hautement apprécié les efforts du Vietnam pour promouvoir l'égalité des sexes et mettre en valeur les forces des femmes, notant qu'elle a été très inspirée par la visite à Thanh Hoa.

Selon l'ambassadrice bulgare Marinela Petkova, l'amélioration de la connectivité de l’UFV avec les organisations et partenaires internationaux contribuera à créer les conditions permettant aux femmes vietnamiennes de se développer, d'améliorer leurs compétences en leadership et de stimuler le développement économique.



L'ambassadrice a ajouté qu'à l'avenir, elle s'associera à l'UFV pour prévenir la violence domestique, promouvoir l'égalité des sexes et coopérer avec les unités de l'UFV à tous les niveaux. La diplomate Marinela Petkova a également exprimé sa conviction que le gouvernement vietnamien autonomisera davantage les femmes afin qu'elles puissent contribuer davantage au développement national.



Jesus Lavina, chef adjoint de la division de la coopération au développement de la délégation de l'UE, a déclaré que le voyage d'information l'avait aidé à mieux comprendre le rôle et la contribution des femmes à la réduction de la pauvreté et à la protection de l'environnement, qui sont également des objectifs communs du partenariat entre le Vietnam et l'UE.



La délégation de l'UE s'est engagée à se coordonner avec le pays pour mener à bien les trois priorités de son cadre de coopération, à savoir l'adaptation au changement climatique, l'économie numérique et la transition verte.



Lors de la séance de travail, l’UFV a exprimé son espoir d'une coopération et d'une assistance continues des agences et organisations internationales dans tous les domaines liés aux affaires des femmes.



La priorité devrait être donnée à la promotion de l'autonomisation économique des femmes; aider les femmes à s'engager dans la transformation numérique et l'intégration internationale, assurer la sécurité des femmes et des enfants; la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2021 -2030, aider l’UFV à participer à l'élaboration de documents juridiques et de politiques relatives aux femmes, à surveiller leur application et à donner leur avis et accroître le partage d'informations et l'assistance technique et financière, selon l’UFV- VNA