Photo d'illustration: baotainguyenmoitruong.vn

Thua Thiên-Huê (VNA) - Une tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) piégée dans un filet de pêche a été relâchée en mer le 16 mars, selon un dirigeant du Poste de garde-frontière de Lang Cô du Commandement de la garde-frontière de Thua Thiên-Huê (Centre).



Un pêcheur local avait trouvé au petit matin du même jour cette tortue imbriquée dans un filet dans la lagune côtière du bourg de Lang Cô, district de Phu Lôc, et l'avait volontairement remise aux autorités locales. Ces dernières ont par la suite coopéré avec le Poste de garde-frontière de Lang Cô et le Garde forestier du district de Phu Lôc, province de Thua Thiên-Huê, pour libérer l'animal.



La tortue olivâtre est un animal extrêmement rare et précieux, qui est en danger critique d'extinction et doit être conservé. -VNA