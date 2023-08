Quang Ninh (VNA) – Le 21 août, alors qu'un habitant local et son groupe d'amis se rendaient en bateau à la plage de Dong du district insulaire de Co To, province de Quang Ninh (Nord), il a vu le 21 août une tortue marine nager près de son bateau.Selon ce jeune homme qui s’appelle Ngo Gia Manh, habitant de la commune de Dong Tien, la tortue pèse environ 20 kg. Il a pris des photos de la tortue et les a publiées sur les réseaux sociaux.C'est la première fois qu’une tortue marine réapparaît à Co To après le relâchement d’une tortue de 125 kg dans la mer de Co To il y a plus de 10 ans.Vers la fin de 2022, un jeune dauphin retrouvé échoué sur une plage du district insulaire de Co To avait été remis à la mer à Quang Ninh.L'apparition de cette tortue marine et du dauphin à cette zone maritime montre que le système écologique et l'environnement marin local s'améliorent, surtout au cours des deux dernières années grâce aux efforts de la localité.Les tortues marines trouvent souvent des plages de sable propre pour pondre leurs œufs pendant la saison de reproduction. Par conséquent, un environnement propre est une bonne condition pour le développement des espèces marines.-VNA