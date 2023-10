Singapour, 4 octobre (VNA) - Alors que l'ordre mondial est confronté au risque de fragmentation, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) devrait jouer un rôle plus important dans l'établissement d'un ordre mondial fondé sur des règles, ont déclaré des experts lors de la 38e table ronde de l'ASEAN à Singapour le 3 octobre.

La 38e table ronde de l'ASEAN à Singapour le 3 octobre. Photo : Institut ISEAS - Yusof Ishak

L'événement annuel, organisé par l'Institut ISEAS - Yusof Ishak, a réuni plus de 200 diplomates et chercheurs de premier plan de la région et du monde. Il a discuté des changements dans les environnements géopolitiques régionaux et internationaux, des impacts sur l'ordre mondial actuel et sur l'ASEAN, ainsi que des solutions pour le bloc.Dans son discours d'ouverture, Choi Shing Kwok, directeur de l'Institut ISEAS - Yusof Ishak, a déclaré que la table ronde était un forum pour discuter du rôle de l'ASEAN dans l'élaboration de l'avenir de l'Asie du Sud-Est et l'orientation d'un ordre mondial menacé de fragmentation.La situation géopolitique évolue, avec des pays puissants mettant en œuvre des initiatives et leurs propres approches dans la région, telles que l’Initiative de sécurité mondiale de la Chine ou différentes stratégies indo-pacifiques, qui affectent toutes la centralité du bloc dans l’architecture régionale, a-t-il noté.Dans son discours d'introduction, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné que le monde était fragmenté, et ce n'était pas la première fois.L'ASEAN est désormais beaucoup plus grande qu'elle ne l'était au moment de sa création, a-t-il noté, ajoutant que dans le contexte géopolitique complexe actuel, l'ASEAN doit plus que jamais rester unie, affirmer et maintenir son rôle et son importance dans l'élaboration d'un ordre mondial qui contribue à garantir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.Ayant pour thème « L'ASEAN dans un ordre mondial fragmenté », la table ronde comprenait des séances sur les forces de fragmentation, l'intégration économique régionale, la gestion des points chauds régionaux potentiels et l'ASEAN à l'ère de la multipolarité.L’événement a également examiné les politiques des États-Unis et de la Chine à l’égard de la région, les recommandations pour l’ASEAN et les points chauds potentiels dans la région.Les participants ont partagé le point de vue selon lequel l’ordre mondial est menacé de fragmentation en raison de la montée du protectionnisme, du nationalisme et de l’intensification de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Les acquis de la mondialisation au cours des trois dernières décennies risquent désormais de provoquer un découplage économique, qui peut se manifester, entre autres, par des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des interdictions d’exportation. Face à ces défis, l'ASEAN a maintenu son rôle central en tant que principal forum de dialogue et de coopération en Asie du Sud-Est. - VNA