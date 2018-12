Hanoi, 19 décembre (VNA) - L’application XtayPro du Vietnam a remporté le troisième prix de K-Startup Grand Challenge 2018, l’un des plus grands concours en Asie destinés aux start-up.

Photo : internet

Passant plus de 1.700 candidats, l’application XtayPro d’une start-up vietnamienne a remporté le troisième prix de K-Startup Grand Challenge, doté de 50.000 dollars et de soutiens juridiques et commerciaux.

XtayPro est une application basée sur l'initiative d'un modèle économique partagé où l'on connecte des personnes qui voyagent d'une ville à une autre dans différents pays du monde avec des personnes qui ont besoin d'envoyer des éléments à leurs proches ou d'acheter quelque chose dans d'autres pays.

K-Startup Grand Challenge est organisé par le gouvernement sud-coréen dans l’objectif d’aider ses start-up dans l’accès à d’autres marchés d’Asie.

Le premier prix de K-Startup Grand Challenge 2018 a été remis à une start-up singapourienne, le deuxième à une finlandaise et le quatrième à une américaine.-VNA