L'étagère à légumes intelligente Rau3S. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - La société Le Group Ventures a annoncé la signature d'un accord de coopération avec la compagnie d’investissement My Kim pour développer et produire l'étagère à légumes intelligente 3S.



La compagnie d’investissement My Kim, sous la marque Rau3S (légume3S), est une chaîne de magasins spécialisés dans la vente de légumes et de fruits bio qui apportent des repas sains et de qualité à des clients à revenus variables.



Lê Thi Kim Cuong (Kim Lê), directrice de la compagnie d’investissement My Kim, et cinq de ses amis ont cherché à produire ces légumes propres. En plus de choisir des sources de légumes propres à distribuer, Rau3S s'associe également avec les agriculteurs, contrôle les processus agricoles, applique des hautes technologies dans la production pour créer un écosystème durable, en reliant fermement la production et l’écoulement.



Il y a deux ans, Rau3S a été créé sur la base des critères suivants : Légumes propres - Terres propres - Processus propre, avec les axes de développement suivants : distribution de fruits et légumes propres, fruits étrangers importés propres et construction de systèmes de production de légumes propres à domicile.



Une étagère à légumes intelligente



Les jeunes de Rau3S ont réalisé que toutes les familles ne sont pas en mesure d’entretenir un potager malgré l'irrigation automatique. En effet, les légumes dépendent également d'autres facteurs tels que lumière, nutrition, humidité, techniques agricoles...



La plupart des familles urbaines ont toujours du mal à pérenniser un potager familial. Pour y remédier, Rau3S a conçu son étagère à légumes intelligente. Large de 1,2m, haute de 1,8 m et profonde de 40 cm de profondeur, c’est un assemblage modulaire personnalisable en fonction de l’espace disponible chez le client. Son grand atout, c’est que la source de lumière, l'eau et la nutrition (normes USDA) sont automatiques. L’appareil crée un espace vert pour la famille, et agit aussi comme purificateur d’air naturel. Il aide les enfants à se connecter avec "la nature" et à s’initier aux techniques de culture. "Les potagers familiaux ne peuvent atteindre 100% de réussite, mais notre étagère à légumes y parvient !", a assuré Lê Thi Kim Cuong, créatrice du produit.



Le 30 octobre a marqué une étape importante pour Rau3S puisque la compagnie Le Group Ventures, de l’homme d’affaires Lê Dang Khoa, a décidé d’investir dans son étagère. Le Group Ventures investi dans des startups de nombreux secteurs, dont les projets sont prometteurs. -CVN/VNA