La jeune docteure vietnamienne Nguyên Kim Anh. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – La revue des avancées des sciences de la terre et des planètes (PEPS) de l’Association géophysique du Japon (JpGU) vient de décerner le prix « Article le plus intéressé en 2021 » à la jeune docteure vietnamienne, Nguyên Kim Anh, et des collègues, pour leurs recherches sur l’intrusion saline dans le delta du Mékong.

Nguyên Kim Anh est actuellement chercheuse principale à l'Institut de géographie, Académie des sciences et technologies du Vietnam.

Elle a fait savoir que les idées de recherche de son groupe découlaient de la situation de plus en plus complexe de l'intrusion saline dans le delta du Mékong et de ses graves effets sur la vie des agriculteurs et les stratégies de développement de l'agriculture dans « le plus grand grenier à riz » du pays. Par conséquent, elle souhaite contribuer à l'évaluation de la situation ainsi qu’aux prévisions afin que les gestionnaires puissent prendre des solutions en temps opportun.

Certificat du prix "Article le plus intéressé". Photo: VNA



Ce prix de la PEPS est décerné chaque année à des individus et à des groupes d'auteurs dont les travaux de recherche sont appréciés en matière de qualité ainsi que de nombre d’abonnements et de téléchargements. -VNA