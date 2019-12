La rue des livres lors du Têt 2019 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Le 12 décembre, le Service municipal de l’information et de la communication de Hô Chi Minh-Ville a officiellement annoncé le thème du Festival de la rue des livres du Nouvel An 2020. Il s’agira du "Miracle des livres". Le Festival de la rue des livres du Nouvel An fêtera son dixième anniversaire.Tu Luong, chef adjoint du Service municipal de l’information et de la communication, a déclaré que pendant de nombreuses années, les habitants de Hô Chi Minh-Ville attendaient le Nouvel An lunaire pour porter de beaux vêtements et visiter la rue piétonne Nguyên Huê. Ils voulaient aussi profiter des fleurs et découvrir de bons livres. Ainsi, depuis 10 ans, le Festival de la rue des livres affiche une belle santé.Le festival se divise en plusieurs activités intéressantes dont des expositions notamment celle sur le thème "Saigon - Hô Chi Minh-Ville dans la révolution de libération nationale (1930 - 1975)". Elle est composée de près de 300 documents et photos sur l'histoire de la lutte révolutionnaire des habitants de Saigon – Hô Chi Minh-Ville sous la direction du Parti. Il y a également l'exposition des photos de plates-formes DK1 - 30 ans en mer, celles de journaux du Têt avec l’appui de diverses agences de presse. Enfin, il y a aussi une expo de beaux dessins ainsi que d’articles uniques dédiés au Nouvel An lunaire.En se rendant à la rue des livres du Nouvel An, les visiteurs pourront trouver de bons livres sur les coutumes traditionnelles vietnamiennes du Têt, et apprécier des peintures du Têt telles que les peintures folkloriques Dông Hô et Kim Hoàng.Selon Tu Luong, le Festival de la rue des livres du Nouvel An lunaire 2020 est un programme culturel dédié à la vie spirituelle du peuple. C’est aussi une activité annuelle dirigée par le Comité populaire d'Hô Chi Minh-Ville pour contribuer à améliorer la culture de la lecture et créer un espace dynamique pour que les gens y prennent du plaisir à l'occasion du Têt.Le festival se déroulera du 7 au 28 janvier 2020 (du 28 décembre au 4 janvier 2020 du calendrier lunaire), sur trois itinéraires : itinéraire Mac Thi Buoi: Le monde magique des enfants (de la rue Dông Khoi à la rue Nguyên Huê); itinéraire Nguyên Huê : Le miracle du livre (de la rue Mac Thi Buoi à la rue Ngô Duc Kê) et enfin, l’itinéraire Ngô Duc Kê : Livre, café et technologie (de la rue Dông Khoi à la rue Nguyên Huê). - CVN/VNA