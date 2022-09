Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également vice-président de la Direction nationale de la lutte anti-Covid-19. Photo: VGP/ Dinh Namh

Hanoï (VNA) - Une visioconférence a eu lieu ce mardi pour recueillir les avis des collectivités locales concernant la mise en œuvre de la Résolution No 30 de l’Assemblée nationale sur la prévention et la lutte contre la pandémie de Covid-19.



La pandémie de Covid-19 est une crise sans précédent, entraînant des impacts néfastes sur tous les pays, y compris les pays développés, a estimé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.



Au Vietnam, tout le système politique est impliqué dans cette lutte suivant la devise "combattre l'épidémie comme combattre un ennemi" afin de protéger la vie et la santé de la population. Dans ce combat, de nombreux problèmes ont surgi et certains d’entre eux n’ont pas été réglés conformément à la loi, a fait observer Vu Duc Dam qui est également le vice-président de la Direction nationale de la lutte anti-Covid-19.



Il a demandé au ministère de la Santé de prolonger le délai pour la validité du certificat d'enregistrement des médicaments, de continuer de prendre en charge les frais d'examens médicaux et de traitement pour les patients touchés par la Covid-19 et d’évaluer la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale. Le ministère de la Santé a également été appelé à préciser les problèmes institutionnels qui doivent être améliorés, au cas où l’épidémie évoluerait de manière inquiétante.-VOV/VNA