L'économie vietnamienne a commencé le premier mois du second avec des informations plutôt positives. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Après avoir connu des difficultés au cours du premier semestre de l'année, l'économie vietnamienne a commencé le premier mois du second avec des informations plutôt positives, notamment pour la production industrielle.



L'indice de la production industrielle (IPI) en juillet 2023 a non seulement augmenté de 3,9 % par rapport au mois précédent, mais également de 3,7 % par rapport à la même période de l'année dernière. En particulier, l'IPI de la province Bac Ninh en juillet a connu une hausse de 23,8 % en un mois, après avoir baissé de manière continue au cours des premiers mois de l'année. En plus de Bac Ninh, de nombreux autres centres de production industrielle du pays ont également connu une augmentation notable de l’IPI, à l'image de Thai Nguyen 9 % ; Vinh Phuc 5,8 % ; Binh Duong 2,3 % ;…

La production industrielle a montré des signes de reprise, ce qui signifie probablement une consommation intérieure et une exportation plus positives. Selon l'Office général des statistiques, le chiffre d'affaires des exportations en juillet 2023 a atteint 29,68 milliards de dollars, en hausse de 0,8% en rythme annuel. Les investissements étrangers pour la première fois de l'année ont augmenté de 4,5% sur un an pour atteindre près de 16,24 milliards de dollars.

Une usine à Long Bien. Photo : baodautu