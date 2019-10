Nguyen Van Rinh, président de l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam, prend la parole lors de la cérémonie (Photo: baodansinh.vn)

Hanoi, 10 octobre (VNA) - La cérémonie de mise en chantier du projet de modernisation du centre de protection sociale du Vietnam pour les victimes de l'agent orange/dioxine s'est déroulée dans le district de Thach That, en banlieu de Hanoi le 10 octobre.



Le projet de 150 000 USD est financé par l’administration de la province de Gyeonggi de République de Corée, par l'intermédiaire du Fonds de protection de l'environnement du Vietnam du ministère vietnamien des ressources naturelles et de l'environnement.



S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l'Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam, Nguyen Van Rinh, a hautement apprécié l'appui de la province de Gyeonggi et du ministère vietnamien des ressources naturelles et de l’environnement pour les victimes vietnamiennes.



Il a exprimé l'espoir que le projet, une fois achevé, améliorera l'efficacité du traitement et de la réadaptation des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam.



Le projet devrait se terminer à la fin février de l'année prochaine.



Selon l'Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam, de 1961 à 1971, environ 80 millions de litres de produits chimiques toxiques ont été déversés par l'US Air Force dans le Centre et le Sud du Vietnam, contenant près de 400 kg de dioxine.



Le pays compte actuellement environ 4,8 millions de personnes exposées à la dioxine, dont 3 millions en sont victimes à des degrés divers. -VNA