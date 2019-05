Les délégués partagent des expériences dans le développement agricole. Photo: VNA



Long An (VNA) - La province de Chungcheongnam-do s'est engagée à soutenir la province méridionale de Long An dans le développement industriel et agricole.

C'est ce qu'a annoncé mercredi le gouverneur adjoint de cette province sud-coréenne Na So Yeol, venu à Long An pour partager le modèle de développement local de sa province.

Le docteur Lee In Bae, expert en développement local de Chungcheongnam-do a parlé des expériences de sa province dans l'organisation du festival du ginseng de Geumsan, un événement célèbre qui attire un grand nombre d'étrangers.



Il a suggéré à Long An d'appliquer de bons modèles et de bonnes initiatives pour exploiter ses vergers et transformer les fruits locaux en spécialités, affirmant que la province devrait produire du jus en bouteille, des glaces aux fruits ou des produits cosmétiques à base de fruits du dragon, et organiser des expositions et festivals pour promouvoir ses produits et rechercher des partenaires.



La combinaison des expositions et du tourisme contribuerait à promouvoir les produits agricoles et la culture de la localité, a-t-il déclaré.



L'expert a exprimé sa conviction que Chungcheongnam-do pourrait aider Long An à atteindre rapidement son objectif de développement de produits typiques, aux niveaux national et international.

Selon Pham Van Canh, vice-président du Comité populaire de la province de Long An, sa localité souhaite accueillir des experts et des entreprises de la province de Chungcheongnam-do, afin de renforcer les échanges dans la promotion du commerce et de l'investissement entre les deux parties. -VNA