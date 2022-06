La professeure d'origine vietnamienne Nguyen Thi Kim Thanh. Photo: UCL

Londres (VNA) - Une professeure d'origine vietnamienne Nguyen Thi Kim Thanh a été honorée en tant que lauréat du Prix interdisciplinaire (Interdisciplinary Prize) de la Royal Society of Chemistry (RSC) du Royaume-Uni en reconnaissance de son excellence dans la recherche et l'innovation.

La professeure Nguyen Thi Kim Thanh, travaillant à l'University College London (UCL), a remporté le prix pour ses importantes contributions à la recherche fondamentale en synthèse chimique et à l'analyse des propriétés physiques des nanomatériaux plasmoniques et magnétiques pour des applications biomédicales.

Exprimant son honneur de recevoir le prix, la professeure Nguyen Thi Kim Thanh s'est dite ravie que sa recherche puisse apporter des avantages directs en prolongeant la vie des patients atteints du cancer.

Formée en 1980, la Royal Society of Chemistry est une société savante située au Royaume-Uni dont le but est « l'avancement des sciences chimiques ». Cette organisation contribue à des recherches, publie des journaux scientifiques, des livres et des bases de données, organise des conférences, des séminaires et des ateliers. -VNA