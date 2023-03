Hanoi (VNA) - La plateforme de chatbots a été intégrée aux sites web officiels de plusieurs agences gouvernementales du Vietnam, avec deux applications principales : contrôle des symptômes de COVID-19 et enquête sociologique.

La plateforme de chatbots a été intégrée aux sites web officiels de plusieurs agences gouvernementales du Vietnam, avec deux applications principales : contrôle des symptômes de COVID-19 et enquête sociologique. Photo : Trong Dat/CVN

D'après Nguyên Thành Phuc, directeur de l'Institut de stratégie de l'information et de la communication (relevant du ministère de l'Information et de la Communication), le projet vise à développer une plateforme de services publics en ligne basée sur des chatbots, pour une intégration sur les sites web des agences gouvernementales.



Grâce à ce système, les corps gouvernementaux peuvent interagir avec les citoyens via les chatbots pour répondre aux questions, envoyer automatiquement des messages et réaliser des enquêtes électroniques pour vérifier les symptômes d'épidémies, afin de planifier la prévention et le traitement.



"Étant un pays en développement, le Vietnam se rend compte de l'importance et de l'efficacité des solutions informatiques telles que l'intelligence artificielle et les chatbots pour réduire les dépenses dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. En évaluant la pertinence du déploiement d'applications informatiques dans la prévention des épidémies, le Vietnam peut devenir un modèle de référence pour d'autres pays et territoires de la région Asie-Pacifique", a déclaré Nguyên Thành Phuc.



En effet, l'Institut a collaboré avec la Fondation KDDI (Japon) pour développer une plateforme de chatbots qui est entièrement fonctionnelle. Grâce à un assistant virtuel, le chatbot est capable de reconnaître les contextes, de comprendre la langue vietnamienne et d'avoir des capacités conversationnelles.



Selon Nguyên Quynh Anh, cheffe adjointe du Département de la technologie et de l'information de l'institut, la plateforme de chatbots a été intégrée aux sites Web officiels des organismes gouvernementaux du Vietnam avec deux applications : vérification des symptômes de COVID-19 et enquête sociologique.



Le système est basé sur un code open-source compatible avec des canaux de messagerie populaires tels que Facebook Messenger, Telegram, Slack. Cette plateforme de chatbots est également capable d'utiliser différentes langues dans l'analyse et le traitement des contextes de conversation.



Environ 20.000 rapports de symptômes de COVID-19 ont été envoyés au système de chatbots par les citoyens. La fonction d'enquête du chatbot a également enregistré environ 5.000 réponses.



À l'avenir, l'Institut recommande d'étendre la configuration et les fonctions du système de chatbots pour favoriser la recherche de données, le partage d'informations publiques et la réponse aux demandes de renseignements sur les licences commerciales. -CVN/VNA