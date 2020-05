Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Malgré l'épidémie de COVID-19, les capitaux d'investissement direct étranger (IDE) affluent toujours à Ho Chi Minh-Ville. Un signe positif montrant que le Vietnam et Ho Chi Minh-Ville en particulier sont toujours des destinations attrayantes pour les investisseurs étrangers. La mégapole du Sud est actuellement prête à accueillir une vague d'investissement étranger dans l'après-COVID-19.

Ho Chi Minh-Ville prépare un fonds foncier pour accueillir une nouvelle vague d'investissements étrangers. Photo: hanoimoi.com

Destination d'investissement sûre



Depuis le début de l’année jusqu’au 20 avril, les flux d’IDE dans la ville ont atteint plus de 1,3 milliard de dollars, selon l'Office des statistiques de Hô Chi Minh-Ville.



Selon le Comité de gestion des zones industrielles (ZI) et zones franches (ZF) d'Hô Chi Minh-Ville (Hepza), entre janvier et avril, les fonds d’investissement domestiques et étrangers injectés dans ces zones sont estimés à près de 118 millions de dollars, soit un bond de 86% en variation annuelle. Les fonds d’IDE inscrits se sont chiffrés à 65,98 millions de dollars, soit 2,58 fois plus en glissement annuel, le solde étant des investissements domestiques.



Selon le président de l'Association des entreprises de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Be, ces chiffres continuent d'affirmer que le Vietnam et Ho Chi Minh-Ville en particulier sont une destination sûre pour les investisseurs grâce au succès du gouvernement dans le contrôle de l'épidémie.



La ville aura l’opportunité d'accueillir prochainement une vague d'investissements dans le contexte où les investisseurs des États-Unis, d'Europe, du Japon... accélèrent le transfert de leurs chaînes de production au Vietnam, a-t-il estimé.



Partageant ce point de vue, l'ancien chef du comité de gestion de la zone des hautes technologies de Saigon (Saigon Hi-tech Park), Le Hoai Quoc, a reconnu que d’après les sociétés multinationales, le Vietnam et Ho-Chi-Minh-Ville en particulier présentaient de nombreux avantages en matière d’investissements dans l’après-COVID-19.



Stephan Pudwill, vice-président de la société Techtronic Industries (investisseur dans la zone des hautes technologies de Saigon), a expliqué la raison pour laquelle sa compagnie investissait à Ho Chi Minh-Ville : ressources humaines de qualité, bonnes infrastructures et bons services de logistique, nombreux fournisseurs de qualité. En particulier, les autorités locales s'engagent à accompagner les investisseurs...



Selon un représentant du groupe Cleandye des Pays-Bas, le groupe reçoit toujours un soutien positif des agences, des branches et secteurs de la ville lorsqu’il investit dans la zone industrielle de Hiep Phuoc (district de Nha Be).

Une nouvelle opportunité d’attirer les investissements étrangers



Face à la nouvelle vague d'investissements étrangers, Tran Hoang Ngan, directeur de l'Institut de développement et de recherche de Ho Chi Minh-Ville, a souligné la nécessité d’un ensemble de critères pour sélectionner les investisseurs, en mettant l’accent sur les secteurs et services des hautes technologies.



En même temps, Dao Xuan Duc, un responsable de Hepza, a proposé la création rapide de zones industrielles spécialisées, en combinaison avec l'attrait des producteurs de matières premières, en particulier pour les industries clés.



Afin de se préparer à la prochaine vague d'investissements étrangers, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a confié au Service du plan et de l'architecture, en coordination avec Hepza et les agences et unités concernées, la tâche d’examiner la planification des zones industrielles, des zones franches pour lui soumettre des solutions visant à créer un fonds foncier pour attirer les investissements.

En particulier, la ville a demandé au Service du plan et de l'architecture, aux ministères et secteurs concernés de soutenir la construction d’une zone industrielle de hautes technologies dans la commune de Pham Van Hai, district de Binh Chanh, couvrant 380 ha. -VNA