Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, le Nord et le Centre seront frappés à partir du 25 décembre par une nouvelle vague de froid vif.

Du 26 au 28 décembre, le froid touchera les localités du Nord et la partie septentrionale du Centre, avec les températures moyennes les plus basses de 10 à 13 degrés Celsius en plaine.

Les zones montagneuses du Nord accueilleront la première vague de froid très vif avec les températures moyennes les plus basses de 4 à 7 degrés, voire proches de 0 degré en haute montagne. Le risque de neige et de gelées est réel.

Les provinces de Nghe An à Khanh Hoa devraient subir du 25 au 27 décembre des averses et des orages, avec possibilité de tornades, d'éclairs, de grêle et de rafales de vent.

A Hanoï, des températures de 11 à 13 degrés sont attendues du 26 au 28 décembre.-VNA