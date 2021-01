Photo d'illustration: VNA



Hanoi, 6 janvier (VNA) - Une nouvelle vague de froid vif devrait frapper le 7 janvier la région du Nord, le Centre-Nord, le Centre-Centre et certains lieux du Sud, causant des pluies et une chute des températures, selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques.

Face au froid, les experts recommandent à la population, notamment enfants et personnes âgées, de prendre des mesures pour préserver leur santé.

Il est aussi nécessaire de préparer des moyens de sauvetage pour régler les situations en mer. Le Comité central de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles demande aux provinces de Quang Ninh (Nord) à Kien Giang (Sud) d’informer les navires en mer des évolutions des vents forts pour se déplacer le cas échéant vers des zones plus sûres. -VNA