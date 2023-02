Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, dans la nuit du 24 février, une vague de froid frappera le Nord et les provinces de Thanh Hoa à Thua Thien-Hue (Centre).Les températures les plus basses oscilleront entre 13 et 16 degrés Celsius, 10 et 13 degrés dans les zones montagneuses, voire au-dessous de 9 degrés en haute montagne.Des pluies et orages sont prévus dans quelques localités et pourraient s’intensifier à partir du 25 février dans les provinces de Ha Tinh à Quang Ngai.Le temps sera ensoleillé dans la capitale Hanoï ce week-end. La température atteindra 25 degrés Celsius le jour mais chutera à 13-15 degrés Celsius la nuit. -VNA