Photo d’illustrstion: VNA

Hanoï (VNA) - Une nouvelle vague de froid a commencé à frapper le Nord du Vietnam le 17 janvier, provoquant des pluies dans de nombreuses parties de la région, selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques.

Les pluies présentent des risques de crues soudaines, de glissements de terrain et d'inondations partielles dans les provinces montagneuses du Nord.

Les températures dans la région doivent plonger à 11-14 degrés Celsius au plus bas et même en dessous de 5 degrés Celsius en haute montagne avec une possibilité de gel.

Des averses, des orages, la grêle et des vents violents sont également attendus au Centre du 17 janvier après-midi au 19 janvier. Les températures au Centre septentrional chuteront à 14-17 degrés Celsius au plus bas, a indiqué le Centre.



Les habitants des régions montagneuses doivent s'abstenir de se livrer à des activités en plein air, tout en gardant leur bétail, leurs plantes et leurs fermes aquatiques au chaud pour atténuer les pertes. -VNA