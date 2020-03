Un test diagnostique du SARS-CoV-2. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé a autorisé l’hôpital central de la province de Thai Nguyen (Nord) à effectuer le test de dépistage du SARS-CoV-2, selon une décision publiée le 3 mars.

Selon cette décision, l’hôpital central de la province de Thai Nguyen a suffisamment de conditions en termes de biosécurité, d’équipements, d’infrastructures et de personnel pour faire ce test.

Le Vietnam compte désormais 30 unités habilitées à faire ce test que sont l’Institut national d'hygiène et d'épidémiologie du Vietnam, l’Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville, l’Institut Pasteur de Nha Trang, l’Institut d'hygiène et d'épidémiologie du Tay Nguyen, l’Hôpital national des maladies tropicales, l’Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville, l’Hôpital Bach Mai, l’Hôpital central de pédiatrie, l’Hôpital Cho Ray, l’Hôpital central de Hue, les centres de contrôle des maladies des villes et provinces de Hanoï, Quang Ninh, Thanh Hoa, Bac Ninh, Bac Giang, Da Nang, Ha Tinh et Lao Cai.

Jusqu'à présent, le Vietnam a confirmé 16 patients du COVID-19, qui se sont tous complètement rétablis. Le pays n'a enregistré aucun nouveau cas depuis le 13 février. -VNA