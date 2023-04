L'aéroport de Van Don à Quang Ninh. Photo: VNA L'aéroport de Van Don à Quang Ninh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une nouvelle ligne aérienne entre la province septentrionale de Quang Ninh et la ville de Can Tho dans le delta du Mékong sera officiellement lancée à partir du 25 avril, selon le directeur adjoint du Service provincial du tourisme de Quang Ninh, Trinh Xuan Thanh.Cette ligne contribuera à promouvoir le commerce, l'économie et le tourisme entre deux localités, qui sont également des régions économiques clés.L'itinéraire verra trois vols par semaine qui prendront 2 heures et 20 minutes.Les vols devront partir de l'aéroport de Tra Noc à Can Tho à 6h du matin et atterrir à l'aéroport de Van Don à Quang Ninh à 8h20. Le retour aura lieu à 8h55 de Van Don et arrivera à Tra Noc à 11h10Actuellement, les aéroports internationaux de Can Tho et Van Don ont une capacité prévue de 3 millions de passagers par an. Cependant, l'exploitation de ces deux aéroports est désormais inférieure à 50% de ce niveau.Can Tho est le centre du delta du Mékong, une porte d'entrée vers la riche région du Sud-Ouest avec de nombreuses caractéristiques culturelles et économiques typiques. Quang Ninh est également une province développée de la région économique du Nord-Est et abrite le patrimoine naturel mondial de la baie de Ha Long et d'autres sites touristiques célèbres, tels que le complexe de pagodes de Yen Tu et la baie de Bai Tu Long. La connexion entre les deux aéroports favorisera donc l'expansion du système logistique. -VNA