Hanoi (VNA) – La France célèbre, jeudi 14 juillet, le 233e anniversaire de sa fête nationale. Près de cinq décennies après l'établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la France maintiennent toujours une coopération fructueuse dans tous les domaines. Cette dynamique s’est poursuivie au cours des premiers mois de 2022.

Une conférence de promotion du commerce et du tourisme entre le Vietnam et la France à Paris, en juin 2022. Photo: VOV



Les relations entre la France et le Vietnam s'appuient sur une longue histoire commune et ont été portées au niveau de partenariat stratégique en 2013.

Au cours des premiers mois de 2022, alors que l'épidémie de Covid-19 est sous contrôle, les projets de coopération entre les deux pays ont été intensifiés. Sur le plan économique, plus de 80 entreprises de la région Île-de-France ont participé à un forum sur les opportunités d'investissement au Vietnam organisé fin juin, à Paris.

D’après Marie-Christine Oghly, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris - Ile de France, le Vietnam poursuit sa réforme économique pour une transition accélérée vers la modernisation, l'industrialisation et l'urbanisation. Il est devenu aujourd’hui un maillon de plus en plus important de la chaîne de valeur mondiale.

Ainsi, les entreprises françaises désireuses d’investir au Vietnam visent non seulement à conquérir un marché très potentiel avec 100 millions d'habitants et une classe moyenne en forte croissance, mais également, à pénétrer d'autres grands marchés asiatiques. Geert Dom, un représentant de la société Deep C, qui exploite actuellement un grand parc industriel à Hai Phong (Nord), a estimé que le Vietnam était l'une des destinations attrayantes en Asie-Pacifique pour les investisseurs européens.

«Pour les entreprises européennes et françaises, il y a plus d’opportunités dans la stratégie commerciale de «China Plus One». Les sociétés occidentales quittent la Chine ou bien développent une usine supplémentaire dans un autre pays. En effet, ces entreprises souhaitent diversifier leurs activités tout en restant dans le marché international et chinois. Donc, c’est naturellement que leurs choix se portent sur le Vietnam, car ils peuvent profiter de ses accords de libre-échange et de son grand marché potentiel», a-t-il déclaré.

Dans le domaine de la culture, en juin dernier, pour la première fois, le Vietnam a participé aux fêtes consulaires de Lyon, un événement annuel organisé depuis plus de 20 ans. Des musiques et des costumes traditionnels vietnamiens ont été sélectionnés pour ouvrir la fête. L’occasion pour le Vietnam de faire découvrir sa culture aux Européens.

«On a eu la chance cette année d’être invité par la ville de Lyon, afin de représenter le Vietnam à une fête consulaire. Cette festivité qui se déroulera en France regroupe plusieurs consuls qui représentent tous des pays. C’était pour nous également un honneur de faire l’inauguration avec l’ambassadeur du Vietnam en France et le maire de Lyon. Chaque année, cette fête consulaire devient de plus en plus importante et on espère pouvoir représenter le Vietnam pour l’année prochaine 2023. Une date qui marquera le 50e d’anniversaire d’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam», a affirmé Roland Beaumont, Président de l'Association «Asia New Génération Vietnam» (ANGV) qui est parmi les plus actifs dans la promotion de la culture vietnamienne en France.

Toujours début 2022, un accord de coopération dans le domaine de la fonction publique et de la modernisation de l’administration a été signé entre le ministère vietnamien de l'Intérieur et le ministère français de la Transformation et de la Fonction publiques.

«Cet accord aidera à professionnaliser la fonction publique vietnamienne, à accompagner les jeunes cadres, les collectivités locales et certains ministères au cours de la période 2022-2025. Le but est de permettre au Vietnam de se doter d’une fonction publique professionnelle, responsable, dynamique, transparente et efficace»”, a souligné la ministre des Affaires intérieures du Vietnam, Pham Thi Thanh Trà.

2023 sera encore une année particulièrement riche pour la coopération entre le Vietnam et la France qui célébreront le 50e anniversaire de l’établissement de leur relation bilatérale et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. – VOV/VNA