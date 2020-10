La centrale solaire de 50 MWc Ha Do Ninh Phuoc a été officiellement inaugurée le 24 octobre. Photo : VNA

Investie par le groupe Ha Do, l'usine couvre une superficie de 58,7 ha dans les communes de Phuoc Thai et Phuoc Ninh.Il utilise la technologie la plus moderne et la plus avancée d'Allemagne.En outre, il utilise également des panneaux monocristallins Mono Perc avec des capacités de 410 Wc et 415 Wc, de la société Sunpower des États-Unis, et un système de sous-station intelligente de 22 kV intégrant un convertisseur de 6,3 MW, contribuant à réduire les coûts d'investissement et les pertes de transmission.Selon Nguyen Trong Minh, vice-président du conseil d'administration du Groupe Ha Do, l'usine a été officiellement installée sur le réseau national le 1er septembre.Le projet devrait contribuer à hauteur d'environ 92 millions de kWh d'électricité au réseau national et d'environ 37 milliards de dongs au budget de l'État par an.S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le président du Comité populaire provincial, Luu Xuan Vinh, a déclaré que les autorités locales avaient jusqu'à présent remis les décisions d'investissement à 34 projets d'énergie solaire d'une valeur de plus de 62.000 milliards de dongs, d'une capacité combinée de 2.343 MW, dont 31 ont été mis en exploitation commerciale avec une capacité totale d'environ 2.123 MW.-VNA