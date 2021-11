La nonne bouddhiste vietnamienne Thich Nu Gioi Tanh (Centre). Photo : VNA

Séoul (VNA) - L'Association culturelle et artistique Ahn Jung Geun, en coopération avec un journal destiné aux personnes âgées, a organisé le 10 novembre à Séoul une cérémonie en l'honneur des citoyens sud-coréens modèles en 2021 et pour attribuer des bourses à des étudiants en situation difficile en cette période de pandémie de COVID-19.

C'est la 7e année consécutive que l'Association culturelle et artistique Ahn Jung Geun organise cet événement annuel pour honorer des personnes exemplaires ayant contribué au développement de la société dans divers domaines, notamment dans les arts.

A cette occasion, l'association Ahn Jung Geun a décerné le prix « Activité bénévole pour la paix mondiale » à la nonne bouddhiste vietnamienne Thich Nu Gioi Tanh, présidente de l'Association bouddhiste du Vietnam en République de Corée, directrice du Centre culturel bouddhiste en République de Corée.

Thich Nu Gioi Tanh a été honorée pour ses contributions à la promotion des caractéristiques culturelles du Vietnam en République de Corée, contribuant à favoriser les échanges culturels entre les deux peuples et aussi pour ses activités caritatives en faveur de la communauté ces dernières années.

Chaque année, la nonne Thich Nu Gioi Tanh organise souvent des visites dans des localités peuplées par des Vietnamiens telles que Séoul, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, Ulsan, Muan, etc. Lors des rites religieux communautaires, elle présente souvent la mers et les îles du Vietnam, en particulier les archipels de Truong Sa (Spratleys) et Hoang Sa (Paracels).

Cette année, Thich Nu Gioi Tanh soutient activement ses compatriotes nationaux et à l’étranger dans la lutte contre le COVID-19. - VNA