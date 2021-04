Hanoi (VNA) – La dernière session de la 14e législature s'est clôturée le 8 avril. Les résultats obtenus tout au long de ces cinq années sont de très bon augure pour la législature à venir.

Vue de la 11e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature. Photo: VNA

En 75 ans d’existence, l’Assemblée nationale vietnamienne aura toujours agi dans l’intérêt du peuple. Son principal souci aura été de maintenir l’indépendance nationale et de veiller au bien-être de la population, tout au long des 14 législatures qui se sont succédé.

Une session qui fera date…

La 11e session, qui a eu lieu du 24 mars au 8 avril, aura été plus courte que les 10 précédentes. Elle aura surtout servi à faire le bilan du quinquennat et à élire celles et ceux qui auront à conduire les destinées de notre pays au cours des cinq années à venir. 25 personnes ont ainsi été avalisées à leurs postes ou élues, ce qui a été notamment le cas pour le président de la République, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale. Les passations de pouvoir qui s’en sont suivies ont témoigné, s’il en était besoin, du parfait fonctionnement de nos institutions. Les élus, eux, veulent y voir un gage de continuité. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Thich Bao Nghiêm, député de la ville de Hanoï, comme de ceux de Nghiêm Vu Khai, député de la ville de Hai Phong.

«Dans leurs discours d’investiture, les nouveaux dirigeants ont clairement défini leurs priorités. On est en droit d’espérer qu’ils s’emploieront à faire du Vietnam un pays toujours plus innovant et plus développé», a déclaré le premier.

«Les résultats de cette session sont très importants pour le futur du pays, d’autant plus que les élections arrivent maintenant à grand pas», a dit le second.

…et qui augure une législature jalonnée de réussites

«Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé au cours de la 14e législature», a déclaré Nguyên Thi Kim Ngân lors de la séance d’ouverture de la 11e session, alors qu’elle présidait encore l’organe législatif.

Le fait est qu’au cours de ces cinq dernières années, l'Assemblée nationale a pris des décisions importantes qui auront permis à notre pays de poursuivre son développement socio-économique et d’accroître son prestige à l’international. On observe d’ailleurs un regain de confiance vis-à-vis du Parti et de l’État qui sortent renforcés de ces cinq années. Il faut dire que les députés auront vraiment su être à l’écoute, comme l’a très justement noté Vuong Dinh Huê, le nouveau président de l’Assemblée nationale.

«Ces cinq dernières années, les interactions entre les élus et les citoyens ont été renforcées. Les députés ont bien joué leur rôle de représentant du peuple en rapportant à l’Assemblée nationale ses préoccupations et ses aspirations. Il doit en être de même pour la législature à venir», a-t-il estimé.

Cette législature s’achève donc sur une note d’optimisme, et tout porte à croire que celle qui arrive permettra d’aller encore plus loin. – VNA