Des visiteurs à la zone touristique du Cap de Ca Mau. Photo: VNA



Dans le cadre de ce programme, la fête commémorative de l'ancêtre national légendaire Lac Long Quan, la fête des Rois fondateurs Hung, le 3e Festival du gâteau traditionnel du Sud, l'événement « Parfum de la forêt d'U Minh » seront organisés fin avril-début mai. Ca Mau (VNA) – Le Comité populaire de la province de Ca Mau (Sud) vient de publier l’agenda du programme "Ca Mau - Destination 2023" pour promouvoir et présenter les potentiels du tourisme provincial.Dans le cadre de ce programme, la fête commémorative de l'ancêtre national légendaire Lac Long Quan, la fête des Rois fondateurs Hung, le 3e Festival du gâteau traditionnel du Sud, l'événement « Parfum de la forêt d'U Minh » seront organisés fin avril-début mai.

Notamment, un festival de montgolfières est prévu à l’occasion du 48e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale du Travail (1er mai).



En décembre, la province organisera le Festival des crevettes de Ca Mau 2023. L'événement dédié aux start-ups locales CamaUP’2023 aura lieu en octobre et le tournoi Dat Mui Marathon – Ca Mau 2023, en novembre.



Grâce au succès du programme "Ca Mau - Destination 2022", la province a fait un progrès dans la promotion de ses atouts touristiques. Les évènements dans le cadre de ce programme ont attiré plus de 159.000 visiteurs et ont généré plus de 108 milliards de dongs (4,5 millions de dollars) de recettes. -VNA