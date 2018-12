Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La Docteure Sandra Scagliotti, consule honoraire du Vietnam à Turin en Italie et directrice du Centre d’études sur le Vietnam, a récemment présenté son livre intitulé « Vietnam, liserons d’eau et aubergines salées : une civilisation végétale entre histoire et littérature », édité en novembre 2018 par la maison d’édition Anteo.



Le sujet principal de ce livre est la gastronomie et la production agricole traditionnelle du Vietnam.



Selon l’auteure, le riz, les liserons d’eau et les aubergines salées sont jugés par tous les Vietnamiens comme le symbole de la Patrie au niveau de la gastronomie et de la civilisation végétale.



Dans les 155 pages du livre, Sandra Scagliotti décrit la cuisine vietnamienne dans les hauts et les bas de l’histoire du Vietnam, en comparant avec la cuisine des autres pays du monde. Selon elle, c’est la cuisine qui reflète le comportement social et le positionnement humain.



Le nom du livre est jugé simple, pourtant son contenu est soigné. L’auteure a utilisé des chansons folkloriques et proverbes anciens du Vietnam pour illustrer son livre. Mêmes les Vietnamiens le trouveront intéressant en relisant les paroles des chansons folkloriques et les proverbes anciens typiques concernant la cuisine de leur pays.



Sandra Scagliotti a été chargée de la rédaction de la version italienne du manuscrit « Duong Kach Mênh » (La voie révolutionnaire) de Nguyên Ai Quôc (Président Hô Chi Minh).



Elle a publié en 2017 « Les dunes au sable jaune, le Vietnam et les archipels en Mer Orientale », « Dragon et Fée : politique et poésie du Vietnam moderne et contemporain » en 2013, « Investissement au Vietnam : le pays, la culture et l’économie du troisième millénaire » en 2014, et « Le vietnamien pour débutants » en 2016. -NDEL/VNA