Né à Sydney en 2007, l"Earth Hour" est devenu le mouvement écocommunautaire le plus important au monde. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Toutes les villes et provinces du Vietnam se prolongeront dans l’obscurité samedi 26 mars de 20h30 à 21h30 pour l'événement "Earth Hour" (Une heure pour la Terre).

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a proposé aux agences, organisations et individus de s’accorder à "éteindre les lumières et les équipements électriques inutiles" de 20h30 à 21h30 le 26 mars.



L’initiative "Earth Hour" 2022, lancée par le Fonds mondial pour la nature (WWF), a pour thème "le futur c’est maintenant ou jamais" en vue de sensibiliser la population sur le changement climatique et la biodiversité.



Lors de la conférence de l’ONU sur le climat COP26 tenue à Glasgow en Écosse, le Premier ministre s'est engagé à réduire les méthanes et les émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050, ainsi qu’à renforcer l'adaptation au changement climatique et rejoindre de nombreuses autres initiatives.



"Earth Hour" contribuera à sensibiliser le public à la lutte contre le changement climatique, aux économies d'énergie, au développement de l’énergie propre et renouvelable pour une Terre verte.



Au Vietnam, toutes les 63 provinces et villes se sont engagées à participer à cette initiative.



Dans Hô Chi Minh-Ville, l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a organisé le 13 mars un défilé de vélos pour lancer l’action "Earth Hour" avec la participation de près de 500 jeunes.



Le comité d'organisation de cette campagne déploie à son tour des projets et activités dans le cadre du programme d'ici fin mars.

Concrètement, l'activité "Augmenter l'espace vert" a mis en œuvre la plantation de 1.000 arbres le long des routes, canaux et berges des rivières dans les zones périurbaines. Cette initiative a également pour but de protéger les forêts de mangroves, embellir les ruelles ainsi qu’à rénover les murs endommagés de la ville, entre autres.



En outre, le programme "Joindre les mains pour l'énergie verte" a mis en œuvre l’installation de systèmes d'énergie solaire à la Maison culturelle des enfants du district de Binh Tân ainsi que la rénovation du système de réseau électrique et d'éclairage des ruelles…

Don de sacs respectueux de l'environnement en écho de "Earth Hour" 2022 à Cân Tho, le 26 mars. Photo: VNA



Le projet "Vivre en toute sécurité avec le plastique" mobilise les habitants, les organisations et les entreprises pour le déploiement des trois solutions suivantes : classification-transfert-élimination. Le programme vise à maximiser leur capacité en vue de réduire des déchets plastiques dans l'environnement, et renforcer la collecte, le traitement et le recyclage.



Ces projets ont été mis en œuvre en mars 2022, et continueront dans les années à venir afin de mettre l’accent sur la responsabilité de la protection de l’environnement des habitants de la ville.

Pour sa part, la ville de Dà Nang (Centre) exige des agences et organisations, ainsi que des habitants une participation sérieuse à la campagne "Earth Hour" 2022 en éteignant la plupart des lumières, éclairages décoratifs et équipements électriques inutiles dans les bureaux et les maisons pendant cette heure de la Terre. Les lumières des grands panneaux d'affichage le long des rives du fleuve Han et des rues principales ainsi que les lumières décoratives dans les espaces publics de la ville seront éteintes de 20h30 à 21h30 le 26 mars.



De leur côté, des employés de la Compagnie générale d’électricité de Hanoï (EVNHANOI) ont mené le 19 mars un défilé de vélo dans plusieurs routes principales des districts de Hoàn Kiêm, Hai Bà Trung, Ba Dinh et Dông Da pour sensibiliser les habitants à participer à l’événement ce samedi 26 mars de 20h30 à 21h30. -CNV/VNA