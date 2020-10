Hanoi (VNA) - Nichée au pied de la montagne Vua Bà, commune de Yên Binh, district de Thach Thât, la ferme Hoa Viên de la Sarl d’exploitation des potentiels écologiques Hòa Lac possède des dizaines d'hectares de légumes biologiques.

Soin des légumes bio de Dai Ngàn de la ferme Hoa Viên dans la commune de Yên Binh, district de Thach Thât, à Hanoï. Photo : CVN



Depuis 2019, elle participe au programme "Chaque commune son produit phare"(OCOP) de la ville de Hanoï. La ferme Hoa Viên dispose désormais de 45 variétés de légumes, tubercules et fruits bio sous la marque "Légumes bio de Dai Ngàn" répondant aux normes 4 étoiles certifiées par la ville de Hanoï.



Sur 60 hectares, la ferme Hoa Viên cultive des dizaines de variétés de légumes, dont de nombreux légumes forestiers rares tels qu’amarante marinée rouge (rau dền chua do), légumes et graines de haute qualité comme les épinards...



Selon sa fondatrice, Truong Thi Kim Hoa, "les légumes sont cultivés selon des processus de production biologique, dans des conditions complètement naturelles, garantissant la norme des "5 NON" (pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, pas de stimulants artificiels de croissance, pas d'herbicides, pas de produits génétiquement modifiés)".



Tout le processus de production - désherbage, éradication des insectes ravageurs et arrosage des légumes… - est effectué à la main. En outre, la ferme élève des milliers de truies et de porcs dont les déchets sont utilisés pour nourrir les vers de terre et les excréments de ces derniers servent de fertilisants naturels aux légumes. Avec un chiffre d’affaires annuel d’une dizaine de milliards de dôngs, la ferme Hoa Viên a créé des emplois stables pour une centaine de travailleurs locaux. - CVN/VNA