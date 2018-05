Bruxelles (VNA) – Le ministre-président flamand Geert Bourgeois conduira une délégation de 65 entreprises belges au Vietnam dans une bonne semaine pour explorer les opportunités d’investissement et de commerce dans le pays, a-t-on appris jeudi 3 mai d’une rencontre organisée par l’Alliance belgo-vietnamienne (BVA) et Flanders Investment and Trade (FIT).

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois (à droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Belgique Vu Quang Anh lors de la rencontre avec la délégation de 65 entreprises belges. Photo : VNA

Cette visite devrait aider les entreprises à mieux appréhender les potentialités et opportunités d’affaires inexploitées ainsi que les possibilités d’élargir la coopération bilatérale, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Belgique Vu Quang Anh.Les deux pays s’efforcent de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique dans des domaines spécifiques, a-t-il souligné à la délégation avant son voyage au Vietnam prévu du 13 au 18 mai dans le cadre des activités de commémoration des 45 ans des relations diplomatiques bilatérales.L’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), une fois signé et ratifié, ouvrira davantage de possibilités de coopération aux entreprises vietnamiennes et belges, ce qui aiderait à renforcer les investissements belges au Vietnam dans les domaines forts du royaume tels que la construction navale, l’agriculture, les hautes technologies et les énergies propres, a-t-il indiqué.De son côté, le ministre-président flamand Geert Bourgeois a loué le Vietnam pour sa croissance notable, de 6 à 7% par an durant ces trois dernières décennies, son succès dans l’attration d’investissements étrangers et l’intégration de réformes commerciales et administratives.Appréciant l’importance que représente le Vietnam pour la coopération en matière d’économie et de formation, il a souhaité des échanges commerciaux équilibrés, lorsque la Flandre n’exporte que 4,92 million d’euros de biens vers le Vietnam et en importe jusqu’à 2 milliards d’euros.De son côté, Philippe Appeltans, représentant de VBT spécialisée dans l’exportation de fruits et légumes, a fait part à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) son désir de présenter aux consommateurs vietnamiens des produits excellents mais méconnus au Vietnam, comme la poire belge qui s’est fait un nom sur certains marchés asiatiques. Il a également estimé que l’EVFTA aurait un impact très important sur les filières des fruits et légumes des deux parties.Pascal Cleppe, directeur des ventes d’Exportslachthuis De Coster, une entreprise dotée d’une tradition sur le marché de la viande de boucherie en Europe, a lui indiqué vouloir se renseigner sur les opportunités de vente au Vietnam, constatant une énorme demande du marché vietnamien en certains abats comestibles qui sont beaucoup moins achetés en Europe qu’en Asie. – VNA