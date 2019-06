Paris (VNA) - Une fresque sur la digue le long de la Seine, réalisée par des artistes vietnamiens, vient d’être inaugurée dans le cadre de l’"Année du Vietnam" à Choisy-le-Roi (France).

L’artiste Nguyên Thu Thuy (1re à gauche) présente la fresque le long de la Seine. Photo: CVN

Choisy-le-Roi est une ville emblématique du lien franco-vietnamien puisqu’elle a été le lieu de négociation des accords de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam de mai 1968 à mars 1973. Après la signature de ces accords en 1973, elle est jumelée avec l’arrondissement de Dông Da à Hanoï en l’aidant à se reconstruire après la guerre, dont l’édification de nombreuses infrastructures.En 2013, Daniel Davisse, maire de la ville de Choisy-le-Roi, a invité la peintre vietnamienne Nguyên Thu Thuy à réaliser une peinture en céramique pour célébrer le 40e anniversaire de la signature des accords de paix de Paris.Les autorités de Choisy-le-Roi ont décidé de choisir 2019 comme l’année pour présenter et valoriser le Vietnam, ses habitants ainsi que ses beaux traits culturels et touristiques. Pour préparer l’événement "Le thème vietnamien à la fête de la ville française Choisy-le-Roi" ce mois-ci, l’artiste Nguyên Thu Thuy a proposé de réaliser une fresque le long de la Seine sur le thème "Printemps France - Vietnam". Les autorités de cette ville l’ont adopté.Une fresque, réalisée en plus de 20 jours par quatre artistes de la société New Hanoi Arts Collective (Nguyên Thu Thuy, Trân Dinh, Cao Nguyên et Dinh Huy), mesure 3,5 m de haut sur 40 m de long et représente les fleurs typiques des deux pays. Elle a été inaugurée le 22 juin dernier.En accomplissant cette oeuvre, Nguyên Thu Thuy et son équipe ont eu l’honneur de contribuer à resserrer les relations d’amitié entre Choisy-le-Roi et le Vietnam. - CVN/VNA