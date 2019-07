Une fresque murale sur la digue le long de la Seine dans la banlieue parisienne de Choisy-le-Roi, réalisée par des artistes vietnamiens, vient d’être inaugurée dans le cadre de l’"Année du Vietnam" à Choisy-le-Roi en France.

Cette fresque géante intitulée « Printemps France-Vietnam » a été réalisée en plus de 20 jours par Nguyên Thu Thuy et ses collègues de la société New Hanoi Arts Collective que sont Trân Dinh, Cao Nguyên et Dinh Huy. Elle mesure 3,5 m de haut sur 40 m de long, et représente les fleurs typiques des deux pays sur fond de ciel bleu./.