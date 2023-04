Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Pour la première fois, une fête des jeux en ligne au Vietnam a ouvert ses portes à Ho Chi Minh-Ville.Vietnam GameVerse 2023 est organisé par le Département de la radio, de la télévision et de l'information électronique (relevant du ministère de l'Information et de la Communication), en collaboration avec le journal électronique VnExpress et l’Alliance des jeux en lignes du Vietnam.L’événement de deux jours vise à favoriser la production et la présentation de jeux en ligne, ainsi qu’à rapprocher les producteurs des investisseurs. Il comprend de nombreuses activités, dont des compétitions des sports électroniques, un salon des jeux en ligne vietnamiens…Dans ce cadre, a eu lieu un forum des jeux en lignes du Vietnam qui a réuni des gestionnaires, des experts, des producteurs et éditeurs de jeux en ligne. Les participants ont partagé des expériences et des solutions pour créer un environnement sain et favorable pour que les jeux en lignes se développent et contribuent à l'économie numérique au Vietnam.Le Vietnam compte actuellement 28,4 millions de joueurs avec 200 sociétés de production et d'édition. Pour l’heure, le chiffre d’affaires du secteur des jeux en ligne est de 600 millions de dollars. Le ministère de l'Information et de la Communication prévoit qu’il serait d’un milliard de dollars dans cinq ans. – VNA