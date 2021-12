Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoi a condamné Pham Thi Doan Trang, 43 ans, domicilée dans le district de Dông Da, à Hanoi, à neuf ans de prison pour «propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam» sur le fondement de l’article 88 du Code pénal de 1999.

Pham Thi Doan Trang jugée devant le Tribunal populaire de Hanoi. Photo : VNA

Selon l’accusation, du 16 novembre 2017 au 5 décembre 2018, Pham Thi Doan Trang a produit, détenu et diffusé des documents et des articles ayant un contenu opposable à l’Etat.Dans ses interviews aux médias étrangers, elle a également déformé les politiques et les directives de l’État, diffamé l’administration populaire et diffusé des informations inventées en vue de déconcerter la population.Le jury a déclaré que les actes qu’elle avait commis mettaient en péril la société et portaient atteinte au régime socialiste et l’Etat et à la force de l’administration populaire. Elle n’avait pas déposé avec honnêteté au cours de l’enquête et avait commis l’infraction à plusieurs reprises. – VNA