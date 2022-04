Hanoi (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoi a condamné une femme à 21 mois de prison pour avoir abusé des droits aux liberté et à la démocratie pour porter atteinte aux intérêts de l’État, aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers.

Lê Thi Thu Huong lors de son procès. Photo : baovephapluat.vn

Le verdict a été rendu à l’issue d’un procès en première instance le 31 mars en vertu de l’article 331 du Code pénal de 2015.

Lê Thi Thu Huong, 49 ans, de la commune de Vu Di, district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc (Nord), avait travaillé comme pigiste pour certains organes de presse, dont le journal «Bao vê phap luât» (Défense de la loi).

Cependant, le journal a mis fin au contrat de travail avec elle après une durée déterminée de novembre 2015 à novembre 2018.

Selon les enquêtes, depuis 2020, elle a créé et utilisé les comptes Facebook «Le Thu Huong (Hoang Ly)» et «Huong Le» et un compte Zalo «Hoang Ly » pour publier et diffuser des articles, des informations et des images inventées dénigrant les collectifs et l’honneur des responsables du journal, et portant atteinte aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers.

Lê Thi Thu Huong a également envoyé des dénonciations calomnieuses aux dirigeants du Parti, de l’État et de certains organismes sous l’autorité centrale.

Le Département de l’information et de la communication de Hanoi a conclu le 10 janvier 2022 que les articles publiés par les comptes Facebook et Zalo de Lê Thi Thu Huong ont de fausses informations qui diffament les organisations et les particuliers.

Les organismes relevant de l’autorité centrale comme les départements d’inspection et du personnel du Parquet populaire suprême ont également affirmé que les dénonciations par Lê Thi Thu Huong étaient infondées. – VNA