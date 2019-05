Les peintres Jean-Maurice Gélinas, Guy Lapierre et la directrice de la CVS, Nguyen Dai Trang lors du vernissage de l'exposition à Toronto. Photo: VNA



Ottawa (VNA) – Une exposition de peinture a été ouverte le 11 mai à Toronto par la Société Canada-Vietnam, en l’honneur du 129e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh.

Réalisées en différentes matières par les peintres Jean-Maurice Gélinas et Guy Lapierre, 14 œuvres sont exposées.

A cette occasion, Nguyen Dai Trang, directrice de la CVS a organisé une séance de dédicaces pour son livre «Ho Chi Minh : Des ouvrages sélectionnés sur la paix, la démocratie et l'égalité des sexes » (publié en 2018).

Ce livre a été traduit en vietnamien, anglais et français. Actuellement, il est en train d’être traduit en espagnol.

Nguyen Dai Trang a publié trois livre sur le Président Ho Chi Minh dont « Ho Chi Minh : le cœur et le talent d’un patriote » (en 2010) et « Ho Chi Minh : humanitaire et développement » (en 2013). -VNA