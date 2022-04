Photo : baoquangninh.com



Quang Ninh (VNA) - Une exposition sur l’Ao dai Quang Ninh 2022 sur le thème "Région du patrimoine, l’Ao dai en soie et la ramie" a débuté le 16 avril au Musée provincial de Quang Ninh, ville d'Ha Long. L'exposition dure jusqu'au 10 mai.

L'exposition présente aux visiteurs le processus d'incubation et de tissage de la soie du district de Bao Loc, province de Lam Dong dans les Hauts Plateaux du Centre ; le processus du tissage et de la fabrication de ramie en soie ; un espace d’exposition et de vente de l’Ao dai de célèbres designers vietnamiens et de célèbres tailleurs de la province de Quang Ninh.

Tran Tien Dung, directeur adjoint du Département de la culture et des sports de la province de Quang Ninh, a déclaré que l'exposition était une opportunité pour les concepteurs professionnels de l'Ao dai dans l'ensemble du pays de mieux comprendre la culture des groupes ethniques de Quang Ninh manifestée à travers de l’Ao dai ; créait une activité culturelle et artistique contribuant à accélérer la relance et le développement des activités touristiques de Quang Ninh en 2022. - VNA