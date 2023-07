Des visiteurs à l'exposition sur l'amitié entre le patriote vietnamien Phan Bôi Châu et le médecin japonais Asaba Sakitaro. Photo: VNA

Thua Thiên-Huê (VNA) - Une exposition sur l'amitié entre le patriote vietnamien Phan Bôi Châu et le médecin japonais Asaba Sakitaro ainsi que sur l'amitié Vietnam-Japon s'est ouverte le 14 juillet dans la ville centrale de Huê.



C'est l'une des activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (1973-2023) et le 118e anniversaire du mouvement Dông Du (Voyage vers l'Est) lancé par Phan Bôi Châu (1867-1940).

Un total de 67 images et documents sont présentés à l'exposition qui devrait promouvoir la tradition patriotique et la lutte révolutionnaire, élever la fierté nationale parmi les gens de toutes les couches et consolider les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.

Né en 1867 dans la province de Nghê An, Phan Bôi Châu, avait fondé Duy tân Hôi (Association pour la modernisation du Vietnam) en 1904 et Vietnam quang phuc Hôi (Ligue pour la restauration du Vietnam) en 1912 dont le but est de combattre les Français.



En 1905, Phan Bôi Châu s’était rendu au Japon pour rechercher un appui financier et militaire. Il a créé le mouvement Dông Du (Voyage vers l’Est) qui a permis à environ deux cents jeunes vietnamiens de partir étudier au Japon pour revenir construire le pays.



Le médecin Asaba Sakitaro, né au village de Higashi Asaba dans la ville de Fukuroi de la préfecture de Shizuoka, avait contruit l’hôpital d’Odawara où il avait rencontré Phan Bôi Châu et a offert son aide au patriote vietnamien et à ses camarades.

En réponse au mouvement, des centaines d'étudiants vietnamiens sont allés étudier au Japon dans l'espoir qu'ils pourraient en retour aider à réformer le pays. Lorsque le mouvement a rencontré des difficultés en 1908, Phan Bôi Châu a reçu le soutien sans réserve du médecin japonais et des habitants de Fukuroi.

En 1918, lors que Phan Bôi Châu est retourné au Japon et a appris que son ami est décédé il y a neuf ans. Phan Bôi Châu et les habitants de Fukuroi ont collecté des fonds pour construire une stèle commémorant les bienfaits du médecin Asaba Sakitaro près de sa tombe. Cette stèle de pierre est devenue un patrimoine culturel de la ville de Fukuroi. Bien que le mouvement ait échoué et que ces étudiants aient dû rentrer chez eux, ce que les habitants d'Asaba et de Fukuroi avaient fait pour Phan Boi Chau et ses partisans reste à jamais dans le cœur du peuple vietnamien.

L'exposition se poursuit jusqu'au 20 juillet. -VNA