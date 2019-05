Une collection de produits céramiques de Dương Cao Sang est exposée à l'exposition au musée Bình Dương. Photo: tuoitre.vn

Binh Duong (VNA) - La province de Binh Duong, dans le sud du pays, a lancé ses manifestations estivales avec une exposition mettant en vedette la beauté des arts de la céramique traditionnels de la province.



Sous le thème "Céramiques de Binh Duong - Tradition et moderne", l'exposition est considérée comme la convergence de plusieurs lignes de poterie à travers de nombreuses générations et une "convergence de l'élite de la céramique de Binh Duong".



Dans le hall principal du musée, les visiteurs peuvent admirer des objets de poterie originaux sélectionnés dans plus de 50 collections de provinces et villes du sud, telles que Binh Duong, Ho Chi Minh-Ville, An Giang, Tien Giang, Dong Nai et Tay Ninh.



L'exposition a pour but d'aider à mieux comprendre l'origine du processus de développement de la céramique de Binh Duong à travers différentes périodes et de promouvoir son image auprès des visiteurs nationaux et étrangers.



Elle contribuera également à sensibiliser davantage le public à la protection et à la promotion des villages d'artisanat traditionnel de la province, en mettant en évidence les valeurs matérielles, spirituelles et culturelles des produits en céramique.



"Une exposition historique et culturelle de la terre et de la population de Binh Duong est également reconstituée à travers l'exposition", a déclaré le comité d'organisation.



Le Van Phuoc, directeur du musée, a déclaré qu’à travers l’exposition, la valeur et le rôle des céramiques dans la vie spirituelle des Vietnamiens en général et de la province de Binh Duong en particulier seraient honorés.



"Nous aimerions présenter aux visiteurs les artisans talentueux de Binh Duong. La poterie contribue non seulement à enrichir la vie des populations locales, mais contribue également à la croissance économique locale et témoigne de la culture et de l’histoire uniques des générations vivant sur ce terre", a déclaré M. Phuoc.



L'exposition présente environ 200 artefacts et 65 images documentaires. En outre, elle montre également les processus de travail de la céramique. Elle durera un mois à compter du 22 mai.



Outre les produits qui recréent la vie de famille, il existe également un grand pichet à eau de 78 cm de hauteur, issu d'une famille noble de la fin du 19e siècle, et un vase de 90 cm datant des années 1950 environ appartenant au collectionneur Bui Quang Tung.



Les artisans potiers sont très heureux et souhaitent avoir plus d'expositions comme celle-ci chaque année. Ils ont également indiqué qu'ils étaient prêts à montrer aux visiteurs comment ils créaient leurs produits. -CPV/VNA