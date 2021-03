Au vernissage de l’exposition. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une exposition de photos sur les zones frontalières du Vietnam a été inaugurée à Hanoï le 23 mars.

L’exposition présente au public 100 œuvres exceptionnelles, dont 21 primées lors d'un concours sur le même thème. Ces clichés présentent les paysages et les habitants des régions frontalières du Vietnam, ainsi que leur vie quotidienne, leurs activités de production, leurs festivals culturels et les formes d’art populaire.

Des visiteurs à l’exposition. Photo : VNA

Les photos reflètent également les activités des gardes-frontières dont la mission est de protéger la souveraineté et la sécurité du Vietnam, ainsi que les échanges culturels et commerciaux de habitants de ces zones frontalières.

L’exposition vise à sensibiliser le public à la démarcation, à la gestion et à la souveraineté des frontières, renforçant ainsi la confiance et l’appui des citoyens à l’égard du Parti et de l’État.

L'événement se déroulera jusqu'au 28 mars.

En plus de Hanoï, l'événement sera organisé dans six autres villes et provinces que sont Ninh Binh, Thua Thien-Hue, Gia Lai et Kien Giang et Ho Chi Minh-Ville.-VNA