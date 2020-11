L'exposition attire l'attention de nombreux ressortissants vietnamiens et d'amis australiens. Photo: VNA

Sydney (VNA) - Dans le but de collecter des fonds afin de soutenir les habitants touchés par les crues et inondations au Centre du Vietnam, une exposition de photos ayant pour thème "The life we miss" (La vie que nous perdons) et une vente de photos du photographe Quang Nguyen sont organisées du 30 octobre au 15 novembre à Sydney, en Australie.

Attirant l'attention de nombreux ressortissants vietnamiens et amis australiens, l'exposition présente 32 photos capturant la beauté de la nature et de la population du Vietnam.

Les recettes provenant de la vente de photos seront versées à un fonds de la Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney (VEAS - l’Association des entrepreneurs vietnamiens à Sydney) et remis aux agences compétentes au Vietnam pour aider les sinistrés à surmonter les conséquences et à retrouver rapidement la vie normale.

Les activités de volontariat sont depuis longtemps un mouvement traditionnel de la communauté de plus de 300.000 Vietnamiens vivant en Australie. Face à la situation tragique causée par des inondations au Centre, de nombreux appels à soutenir les sinistrés ont été lancés par des associations, des communautés et des groupes d'activités communautaires en Australie. Jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020, la communauté vietnamienne en Australie a collecté au moins un milliard de dôngs (43.000 dollars américains) pour aider les personnes dans le besoin dans les provinces du Centre. -VNA