Hanoï (VNA) - L'exposition "Rêve coloré" se tient à l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville pour collecter des fonds en faveur d'enfants démunis.



L'exposition présente 85 œuvres (huiles, acryliques) de 11 auteurs, dont des journalistes, des photographes, des enseignants, des hommes d'affaires et des artistes professionnels.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyen Xuan Tien, président de l'Association des beaux-arts de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que c'était la 3e édition de l'exposition "Rêve coloré", qui revient après plusieurs années d’interruption due à l'épidémie de COVID-19.



Les deux éditions précédentes, l'exposition visait à collecter des fonds pour les enfants défavorisés de régions reculées et de victimes de l'agent orange. Cette édition ne fait pas exception.



"Les auteurs sont d'âges, de métiers et de domaines différents, mais ils partagent tous la même passion pour la peinture", a partagé Nguyen Xuan Tien.



