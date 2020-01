Des photos et affiches de propagande à l'exposition sur les femmes de l'URSS à Hanoï. Photo: VTV

Hanoï (VNA) - Une exposition sur les femmes de l'ex-Union soviétique ( URSS) a débuté au Musée Ho Chi Minh à Hanoï le 17 janvier.

Il s'agit d'un événement pour célébrer le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier) et faire écho aux activés de l'Année croisée Vietnam-Russie et Russie-Vietnam (2019- 2020).

L'exposition présente 109 photos et 45 affiches de propagande sélectionnées dans les archives du Musée d'État de l'histoire politique de la Russie basé à Saint-Pétersbourg.

Ils reflètent la lutte des femmes russes pour l’égalité dans la société avant la Révolution d’Octobre 1917, les politiques sur les questions liées aux femmes, et les questions liées aux femmes dans la Russie moderne.

Vu Manh Ha, directeur du Musée Ho Chi Minh, a déclaré que l'exposition était la première étape pour réaliser le programme de coopération culturelle et scientifique entre les deux musées vietnamienne et russe, une contribution pratique au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

L'exposition se déroulera jusqu'au 25 février.-VNA